Почта доставит Деду Морозу поздравления с Днём рождения

Послания Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», наклеив на письмо или открытку почтовую марку.

«Сотрудники Почты обрабатывают и доставляют послания Деду Морозу весь год. Примечательно, если с января по октябрь ежедневно в резиденцию новогоднего волшебника поступает около 10 писем и открыток, то ко дню рождения Дедушки их число увеличивается до 500. Всего в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 170 000 новогодних посланий», — рассказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

18 ноября на Родине Деда Мороза в Великом Устюге, где по традиции проходят праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат Дедушке поздравления от самых преданных его поклонников — детей и их родителей. Чтобы адресат получил поздравления к торжеству, важно заблаговременно подписать письма и открытки и опустить их в любой почтовый ящик. Рассчитать срок доставки, узнать о видах и правилах заполнения писем можно на сайте https://www.pochta.ru/letters.