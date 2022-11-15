Ужин в забегаловке – на четверть миллиона
Ночные посиделки в гатчинском кафе дорого обошлись посетителю, который забыл там смартфон и банковские карты. Тот, кто это добро нашел, распорядился им по собственному усмотрению. Потерпевший понес значительный материальный ущерб.
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13 ноября в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 44-летнего жителя Гатчины, который среди ночи в кафе быстрого питания на ул. Карла Маркса по собственной невнимательности оставил мобильный телефон, водительское удостоверение и пластиковые карточки сразу трех банков. Утрату обнаружил только в семь утра, когда вернулся домой. Позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, но опоздал: банковский менеджер сообщил, что с его зарплатной карты произошло списание 25 тысяч рублей, а с кредитки – четверть миллиона. Смартфон стоимостью 5000 рублей тоже канул.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.
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