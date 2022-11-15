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В Ленобласти завершается навигация для маломерных судов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии с 16 ноября навигации для маломерных судов на водоемах региона.

Рубрики:  Общество

Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, промышленное рыболовство, аквакультуру (рыбоводство) с соблюдением мер безопасности, установленных федеральным законодательством, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и скорым началом ледостава.