В Ленобласти завершается навигация для маломерных судов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии с 16 ноября навигации для маломерных судов на водоемах региона.
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Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, промышленное рыболовство, аквакультуру (рыбоводство) с соблюдением мер безопасности, установленных федеральным законодательством, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.
Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и скорым началом ледостава.
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