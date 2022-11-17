Чтобы достойно встретить старость

Как рассказали в благотворительной организации, среди людей, которым помогает «Ночлежка», есть множество тех, кто в силу возраста и состояния здоровья уже не могут обеспечить себя и позаботиться о жилье. Часть из этих клиентов ждёт своей очереди, чтобы заселиться в государственные интернаты. Это ожидание может растягиваться на месяцы и годы. А есть те, для кого даже такой вариант невозможен из-за бюрократических сложностей и системных проблем.

Специально для них и был построен приют в Гатчинском районе, открытие которого состоится в ближайшее время.

Помочь в реализации проекта можно здесь: https://homeless.ru/shelter/

Фото: https://vk.com/nochlezhka?w=wall-239781_53952