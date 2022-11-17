Международный конкурс елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»

Тема конкурса в 2022 году — «Сохраняя традиции»: участникам предлагается создать игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой выбранной ими страны, города или региона. Конкурс проходит при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Принять участие в конкурсе может человек любого возраста и из любого уголка планеты. Главное, чтобы игрушка была выполнена вручную, отвечала заданным размерам, и перекликалась с темой года – «Сохраняя традиции». Оргкомитет конкурса выберет 100 финалистов, чьи работы украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра на протяжении всех новогодних каникул, а компетентное жюри во главе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским – победителей конкурса. Ими станут авторы лучших украшений в своих номинациях. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей пройдет в конце декабря в Эрмитажном театре.

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» будет проходить в музее в шестой раз. За эти годы в нем приняли участие больше 3 000 человек из разных частей мира — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. В 2021 году участники создавали елочные украшения на тему «Мосты культуры», ранее проходившие конкурсы были посвящены: темам добра и зла, Году балета и Году театра, любимым экспонатам Эрмитажа. Впервые в 2022 году в Главном штабе появится большая «Ёлка Мира», её украсят игрушки, выполненные в предыдущие годы проведения конкурса взрослыми и детьми из разных стран.

«Важно не только поддерживать, но и создавать новые новогодние традиции. Уверен, что наш конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» – это доброе, радостное событие, способствующее объединению и дружбе людей по всему миру. Мы будем рады видеть на «Елке мира» работы со всех уголков нашей планеты – как символ того, что мы вместе, несмотря ни на что», - отметил Юрий Берестов, соорганизатор и генеральный продюсер конкурса.

Работы участников конкурса в 2022 году будут оцениваться в рамках двух возрастных групп: до 15 лет включительно и от 16 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет». Победители Конкурса награждаются призами в соответствии с решением жюри (первое, второе и третье место).

• «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет». Победители Конкурса награждаются призами в соответствии с решением жюри (первое, второе и третье место).

• «Гран-При». Один победитель конкурса, вне зависимости от возраста, награждается призом в соответствии с решением главы жюри.

• «Приз зрительских симпатий». Один победитель «Народного голосования». Проголосовать сможет каждый желающий онлайн на интернет-ресурсах Эрмитажа.

Познакомиться с Положением о Конкурсе и скачать заявку на участие можно на сайте Государственного Эрмитажа и на сайте технопарка «Айра».

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса. При несоблюдении любого из условий оргкомитет конкурса не сможет допустить вашу работу на конкурс.