Владимир Серебряков: напоминание о лете

Владимир Серебряков — член Союза художников России и Санкт-Петербургского общества акварелистов. Его прекрасные выставки часто проходят в Гатчине. Последнюю экспозицию можно назвать неожиданной: вопреки холодной и мрачной ноябрьской погоде в выставочном зале «Купринки» расцвели нежные и яркие, сочные и полупрозрачные акварельные цветы — подснежники, маки, ирисы, розы и колокольчики.

Как рассказал Владимир Серебряков, это первая выставка после довольно длительного вынужденного перерыва.

- Я был занят другими делами и акварелью в последнее время писал не часто, - говорит художник. - Но прошло какое-то время, и я понял, что ничем другим мне так не хочется заниматься, как акварелью.

Владимир Серебряков в совершенстве владеет редкой техникой акварели «по-сырому», которая дает удивительный эффект размытости, придающей работам еще большую прозрачность и, в то же время, глубину. «Мокрая» акварель — одна из самых сложных и бескомпромиссных художественных техник. В ней нельзя ошибаться, потому что ни один мазок уже нельзя исправить. Акварели Серебрякова наполнены глубокими тонами и неожиданно яркими вкраплениями, которые, возможно, и создают свойственный его работам удивительный эффект внутреннего свечения.

- Выставка небольшая, но я подобрал для нее то, что мне хотелось, что сделано от души, - говорит художник. - Это работы, на которых запечатлено то, что сделано не руками человека, а только природой. На самом деле поздняя осень — мое время. Ноябрь считается месяцем депрессивным, и мне очень хотелось внести в него что-то теплое, солнечное, яркое.

На выставке представлены акварели разных лет. Особенное внимание привлекает одна из ранних работ художника — ирисы на оранжевом фоне. Кстати, с этой работой связано и название выставки - «Тебе...»

- В юности я писал некоторые свои работы с натуры на оранжевом фоне, - говорит Владимир Серебряков. - Это одна из самых старых акварелей, выполненная еще «по-сухому». Я написал ее и сказал — это моя лучшая работа. И именно ее когда-то приобрела моя будущая жена — еще до нашего знакомства. Когда я пришел к ней в гости, я увидел эту работу на ее стене. Большая часть моих работ либо кому-то посвящена, либо кому-то подарена. Но все работы, собранные на этой выставке, подарены моей жене.

- С каждой из этих работ что-то связано: смотрю на них и каждый раз что-то вспоминаю, - говорит жена художника, Наталья Серебрякова. - Про акварель с ирисами на оранжевом фоне я могу сказать, что сначала увидела ее, а потом уже обратила внимание на автора. Такой темперамент, такое буйство красок... Все это так необыкновенно получилось, и я решила присмотреться к художнику...

На выставке Серебрякова вообще много ирисов. Как рассказал художник, в его детстве было много этих цветов, которые иногда называют петушками. Ирисы хороши тем, что могут быть окрашены в огромное количество оттенков и цветов, что очень привлекает художника.

На одной из последних работ Владимира Серебрякова изображены розы, выполненные в серебристых тонах. Как объяснил художник, сначала он хотел сделать ее в технике гризайль, для которой используются разные тона одного цвета. Потом решил добавить бронзовую и серебристую краски, и эти тонкие вкрапления дали удивительный эффект легких теплых вспышек в прохладном акварельном пространстве.

Акварель — это всегда какое-то настроение художника. При этом это очень индивидуальная техника.

- Особенно это проявляется у опытных художников, которые много работают, - говорит Владимир Серебряков. - Сколько акварелистов — столько и художественных приемов. У каждого — особый неповторимы стиль. Скажу по секрету, мое любимое направление в живописи — ассоциативный абстракционизм. Мои работы даже не подписаны, поскольку особо тут и говорить нечего. Содержание уходит на второй план. Для меня самое главное — гармония, цветовая, тоновая, отношения теплого и холодного, светлого и темного и так далее. Цветовая гармония — это сложно, и мне очень интереснее экспериментировать с ней.

Работы Владимира Серебрякова совершенны по своей красоте. Но сам художник признается, что каждый раз, когда он готовит очередной лист к работе, он очень волнуется, не решаясь приступить к ней иногда по нескольку часов. Но зритель, который созерцает эти работы, не склонен задумываться над тонкостями творческого процесса. То, что он видит — прекрасно, вызывает особенные чувства и эмоции, и это, пожалуй, самое главное и для него, и для самого художника.

Выставка Владимира Серебрякова «Тебе...» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 29 ноября.

Юлия Лысанюк