Путешествие из Петербурга в Дзержинск: товар на 2 миллиона сдан на металлолом

12 ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился заместитель директора компании, занимающейся металлом в г. Дзержинске. В октябре компания приобрела трубы из нержавеющей стали в количестве 4,8 тонны у некой петербургской фирмы на проспекте Большевиков. После этого через интернет-площадку «Биржа грузоперевозок и логистики» была оставлена заявка на доставку труб покупателю. После оформления всех договоров и актов товар был загружен и должен был прибыть в пункт назначения 11 ноября. Однако до адресата он не доехал.

После того, как в назначенный срок трубы в Дзержинск не прибыли, руководство компании стало выяснять, где груз, и обнаружило, что часть труб была разгружена в городе Гатчине, на Старой дороге. Ущерб превысил два миллиона рублей.

13 ноября на Старую дорогу прибыла следственно-оперативная группа, но пункт приема металла оказался закрыт. Полиция проводит проверку.