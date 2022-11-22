Предприятия Ленобласти участвуют в акции «За работу»

Ряд областных предпринимателей и предприятий присоединились к всероссийской акции «За работу». Так, в Киришском районе организовали пошив спальных мешков, в Выборгском — производство носилок, а в Лужском — переоборудуют «Нивы» и другой подходящий транспорт для нужд спецоперации. Также в Луге уже во второй раз состоялась акция «Сладкое добро»: местные кондитеры распродали пироги и десерты, а вырученные средства направили на приобретение амуниции. В Гатчинском районе на производстве валенок организовали изготовление тёплых вкладок для спальных мешков.

Бизнес и коллективы предприятий со всей России участвуют в акции «За работу», в рамках которой изготавливают и собирают различную помощь фронту. Кадры с предприятий публикуются в соцсетях с хештегом #ЗаРаботу.

Напомним, в регионе продолжает работу фонд «Ленинградский рубеж», куда любой желающий может направить средства для закупки и поставки техники и амуниции в зону СВО, также в каждом районе созданы штабы #МыВместе для сбора и передачи гуманитарной помощи.