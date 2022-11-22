Ромео и Джульетта из «поколения пепси»

17 ноября в дежурную часть Коммунарского отдела полиции по телефону «02» поступило сообщение от жительницы Кобралово. К ней прибежала соседка и заявила, что ударила мужчину ножом в грудь.

На место происшествия – в Кобралово, в квартиру на Лесной улице были направлены сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска. Информация подтвердилась. Полицейские задержали подозреваемую – 19-летнюю Алину К., не работающую, четыре года назад судимую за кражу. Обстоятельства дела таковы: она распивала спиртные напитки с молодым человеком, и в процессе распития произошел словесный конфликт. Ссора переросла в поножовщину: девушка ударила собутыльника ножом в грудь.

У самой подозреваемой в Гатчинской больнице диагностирована резана рана в области левого коленного сустава и алкогольное опьянение. Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением правой половины грудной клетки и правосторонним малым пневмотораксом, в алкогольном опьянении в тяжелом состоянии помещен на отделение реанимации.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего возбуждено уголовное дело. Гражданка К. задержана и помещена в изолятор временного содержания.