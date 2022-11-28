Тот, кто забирал кусок мыла и 300 тысяч рублей

4 ноября в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 86-летней жительницы поселка Сиверский. Днем ранее ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась Надеждой. Эта Надежда сообщила, что дочь заявительницы стала виновницей ДТП, и для компенсации ущерба необходимо собрать и передать денежные средства мужчине, который за ними приедет. Также Надежда попросила приготовить сумку, положить в нее кусок мыла – и 300000 рублей. Всего-навсего.

Часа через два пенсионерка услышала звонок в домофон. Открыла, передала в дверях квартиры сумку с деньгами неизвестному мужчине – и с концами. На вид курьеру было 20-30 лет, по виду – худой европеец. Одет в черную куртку. Когда обман раскрылся, потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества в значительном размере возбудили уголовное дело.

В тот же день – 4 ноября – в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 66-летняя жительница Гатчины, которую обманули аналогичным способом. На домашний телефон ей позвонил мужчина. Он представился следователем – Захаровым Дмитрием Евгеньевичем и сообщил что ее дочь попала в ДТП. Для компенсации ущерба пострадавшей стороне необходимы деньги. Пенсионерка ответила, что имеются лишь 50 тысяч рублей. «Следователя» сумма устроила. Он велел положить деньги в бумажный конверт, а через два часа за ними явился гонец. Потерпевшая передала ему конверт в коридоре квартиры, и гонец молча ушел.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбудили уголовные дела. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили курьера. Он оказался жителем Рязани: 23-летний Александр К., лицо без определенных занятий, не судимый, заключен под стражу.