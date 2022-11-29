Бессмертный полк России снова запустил конкурс «Пробуждая сердца»

«Конкурс был не для тех, кто хочет стать артистами, хотя, мне кажется, многие из участников могли бы стать. Главное было – увидеть искренность, понимание, о чем участники читают, что играют, способ подачи материала, - рассказала о том, как оценивали работы первого конкурса возглавившая его жюри народная артистка России Ирина Купченко. - А главное, конкурсанты до конкурса могли ведь никогда не сталкиваться с русской классической литературой, но потом она навсегда осталась с ними. Лучший учебник жизни – это хорошая книга. Это ведь глубокие размышления великих людей о жизни, а это, в свою очередь, формирует как личность ребенка и молодого человека. И, что еще замечательнее, человек, который любит книгу – никогда не будет одинок».

Цель конкурса - простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «Без классики души не воспитаешь».

Его верная спутница жизни народная артистка России Ирина Купченко снова возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Наталья Варлей, Светлана Крючкова, Эдгард Запашный, заслуженные артисты РФ Зара, Дмитрий Дюжев, Сергей Войтенко и актер театра и кино Алексей Бардуков. Многие из них были экспертами и в первом конкурсе «Пробуждая сердца».

«Познакомившись с работами участников, я обрадовался, потому что увидел большое количество людей, которые выполняя поставленную конкурсом задачу, начинают дополнять ее воплощение своим видением. Участники не только читали стихотворения, но и снимали свои минифильмы, используя спецэффкеты и костюмы. То есть, они относятся к конкурсу не сухо, а добавляя и предлагая новое, и мотивируя и членов жюри, чтобы мы расширили рамки конкурса и добавили новые номинации», - поделился своим опытом работы в составе жюри конкурса народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Участники первого конкурса «Пробуждая сердца» оставляли разнообразную обратную связь – благодарности, пожелания и предложения по развитию конкурса. Проанализировав их, организаторы пришли к выводу о необходимости провести новый конкурс с учетом опыта его реализации и пожеланий участников.

Заявки по-прежнему принимаются через личные кабинеты на сайте конкурса. Организаторы ждут видеозаписи с художественным прочтением стихов от индивидуальных участников, а также от семейных и творческих коллективов. В отдельную номинацию выделили стихи собственного сочинения.

«В этот раз мы решили не ограничивать тематически участников конкурса. Но так как мы гражданско-патриотическое движение, мы, конечно, очень ждем, и будем благодарны за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, в том числе, которые воюют в наше время, - отметила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева. – Прикосновение к творчеству великих людей или проба вашего пера оставит след на всю жизнь, поэтому вы уже будете победителями, просто приняв участие в конкурсе».

Приятной новостью стало, что теперь принять участие в конкурсе могут дети от пяти лет, верхней возрастной границы не предусмотрено. Все чтецы будут разделены на три возрастные категории.

Отметим, что помимо федеральных победителей, наградить которых пригласят в конце февраля в Москву, во всех номинациях будут определены победители регионального уровня.

«В этом году в номинации для авторов собственных стихов мы будем подводить итоги и при помощи зрительского голосования. Те работы, которые после оценки жюри не войдут в число победителей, будут размещены на наших интернет-ресурсах – и у всех желающих будет возможность проголосовать за то стихотворение, которое наиболее понравилось», - рассказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Заявки принимаются через личные кабинеты участников до дня рождения Василия Ланового – 16 января. И ровно через месяц – 16 февраля будут объявлены имена федеральных победителей. Более подробную информацию можно узнать в положении о конкурсе, размещенном на его сайте. Проект реализуется Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.