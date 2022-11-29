Ферма «Веси» из Гатчинского района получила сертификат на редьку и не только

Роскачество сертифицировало редьку, редис, дайкон, морковь, свеклу, лук, капусту, тыкву и кабачки этой органической фермы. Производитель прошел двухэтапную процедуру сертификации, внесен в единый государственный реестр и получил право маркировать свою продукцию специальным знаком «органик».

«Органическое земледелие, развитие агротуризма для любителей органической продукции может стать одним из успешных направлений развития малых форм хозяйствования на селе. Наши территории, современные технологии, запросы потребителей и системная господдержка способны развить в регионе широкое органическое производство», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В Ленинградской области разработана государственная система мер поддержки органического земледелия. Фермерам предусмотрены компенсация затрат на сертификацию и погектарная поддержка производства продукции.