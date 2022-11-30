31 медаль «Ленинградской осени»
На Зимнем стадионе Санкт-Петербурга 26 ноября состоялись областные соревнования по лёгкой атлетике «Ленинградская осень», участниками которых стали юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 г.р), юноши и девушки до 16 лет (2007-2008 г.р.)
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Гатчинскую ДЮСШ № 1 представляли 47 спортсменов – воспитанники тренеров О.Д. Баканова, В.О. Семенова и Т.Ю. Константиновой.
Ребята показали отличную спортивную подготовку и выдержку, завоевав 31 медаль различного достоинства в разных дисциплинах – беге, прыжках в длину и в высоту.
В копилке воспитанников Коммунарской ДЮСШ – 6 медалей (три серебряных и три бронзовых) в беге и барьерном беге. Тренеры-преподаватели: В.Н. Сергачев, И.В. Сергачева, М.М. Никитина, О.Н. Пашкевич.
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