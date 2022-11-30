31 медаль «Ленинградской осени»

Руководитель Гатчинского Центра творчества «Доброслава» Маргарита Кириллова, специалист с художественным и педагогическим образованием, уверена: научить рисовать можно каждого, главное – желание ученика и мастерство педагога. Но «Доброслава» – не просто студия, где всех желающих, независимо от возраста, учат рисовать. Это место творческого отдыха, где можно получить заряд положительных эмоций, отвлечься от забот и тревог.