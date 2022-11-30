Концерт мам – к Дню матери

- Идея родительского концерта созрела у нас очень давно, – признается директор Сяськелевской детской школы искусств Наталья Кирилина. – В этом году это вылилось в концерт под названием «Нет выше звания, чем Мама», участниками которого стали дети и их родители. У наших ребят, как выяснилось, очень творческие семьи, и нам хотелось использовать этот потенциал. А кроме того, мы поставили перед собой еще несколько задач.

…В качестве главной задачи Наталья Григорьевна назвала укрепление семейных связей, способствование взаимопониманию ребенка с родителями.

- Когда мама и сын или дочка вместе готовятся к выступлению, репетируют, подбирают костюмы, это сближает, – считает Наталья Кирилина. – Дети и родители начинают лучше понимать друг друга, потому что делают сообща одно дело – на равных. И вторая задача, которую мы хотели решить, – показать труд ребенка в детской школе искусств. Потому что сейчас сложилась такая тенденция: в отдалённых сёлах и деревнях к школе искусств, к сожалению, относятся как к кружку по интересам. Хочешь – идешь на занятия, не хочешь – не идешь. Многие родители не понимают, что это настоящая школа, где есть журналы посещения, уроки, зачёты, экзамены, где так же ставят оценки и выдают аттестат, как и в общеобразовательной школе.

А еще, как считает Наталья Григорьевна, это возможность для родителей на себе испытать, чего стоят ребенку эти занятия, репетиции, а, главное, выход на сцену:

- Настроить, подбодрить перед выступлением – полдела для родителей. Главное - быть на «одной волне»! Когда мама начинает готовить вместе с ребенком номер, тратит на это время и силы, а потом выходит на сцену, поборов стеснение, боязнь, неуверенность, она начинает лучше понимать своего ребенка – его страх перед сценой, перед зрителем или жюри. Побывав в роли артиста, родители осознают, как непросто бывает ребенку – и заниматься, и выступать.

- На сцену у вас выходят только мамы?

- Нет, один папа выступает со своей замечательной дочкой. Он очень хорошо объяснил свое участие: «День матери – это праздник для мам. Мы должны выступать, а они – сидеть в зрительном зале и получать поздравления». А ещё на сцену вышла бабушка с внуком. Также с творческими поздравлениями вышли представители Совета ветеранов Сяськелевского поселения Надежда Николаевна Дерепаско и Валентина Дмитриевна Белякова.

- Кто готовил выступления родителей?

- Никто – они все сделали сами. Мы только консультировали, если возникали какие-то вопросы. Единственное, наш преподаватель хореографии Ольга Владимировна Иванова поставила танец с родителями. А преподаватель театрального отделения Анастасия Александровна Дорофеева подготовила сценический номер «Маленький принц». А так они самостоятельно подготовили видеопоздравления, стихи и много вокальных номеров, в том числе дуэтом с ребенком.

Конечно, среди наших выступающих нет профессиональных артистов, певцов. Но мы и не устраиваем конкурс талантов. Выход на сцену – это целый труд. Поэтому в завершение концерта мы наградили родителей, вышедших в этот день к зрителям, грамотами «За творческую смелость».

Я надеюсь, что этот проект будет жить и развиваться. У нас очень творческое поселение, здесь есть, с кем открывать новые горизонты.

…Преподаватель английского языка, завуч Войсковицкой школы № 2 Наталья Викторовна Грицкевич отважилась выступить вместе с сыном Иваном. Они пели песню о маме – дуэтом.

- Ване 12 лет, он учится на музыкальном отделении Сяськелевской школы искусств по классу вокала и в следующем учебном году станет выпускником этой школы, – говорит Наталья Викторовна. – Мы выбрали песню из 90-х годов «Сегодня к маме я приехала домой». Я тоже в свое время окончила Сяськелевскую школу искусств по классу фортепиано, потом здесь учился мой старший сын. А мой папа Виктор Николаевич Клюкин руководит в Сяськелевском информационно-досуговом центре ансамблем русской песни «Ивушка». Вокалом я никогда не занималась, не считая участия в учительском ансамбле. Но ради такого случая решила попробовать…

И, как позже добавила Наталья Кирилина, у них это очень хорошо получилось!

Екатерина Дзюба