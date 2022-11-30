Новый инвентарь для юных футболистов

«В Ленинградской области любят футбол, у нас даже есть собственный футбольный клуб — «Ленинградец». Многие жители охотно болеют за любимую команду и активно развивают любительские соревнования во всех районах области. Однако прививать любовь к спорту нужно с детства. Только так мы сможем подготовить смену для нашего «Ленинградца», вырастить молодых чемпионов и просто здоровое и физически крепкое поколение. Поэтому мы должны создавать условия для того, чтобы школьники имели возможность заниматься любимым видом спорта, чтобы у них были спортивные залы, площадки, поля и весь необходимый инвентарь», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Сегодня в школьных футбольных секциях Ленинградской области занимаются около 3 тысяч детей. Соревнования по футболу для региональных школьников проводит Федерация футбола Ленинградской области. Занятия проводятся как для мальчиков, так и для девочек.

Благодаря участию в проекте Российского футбольного союза «Футбол в школе» в этом году для проведения уроков футбола ребята получили 1045 футбольных мячей, 28 комплектов фишек для разметки, 79 сумок для мячей, 28 насосов, 790 манишек, 336 конусов и 28 бумажников судьи с карточками.