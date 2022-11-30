Великое наследие

История Ленинградской земли и ислама тесно переплетены. Еще в 16 веке земли под Бокситогорском получили дворяне из числа казанских татар. Активно вовлекал мусульман в государственные дела император Петр Первый. К концу 19 века исламские общины проживали в Гатчине и Любани, Луге и Тосно. Связала нас и память о Великой Отечественной войне – в том числе о подвиге воинов-татарстанцев 2-й Ударной армии, павших при попытке прорыва блокады Ленинграда…

В наши дни в Санкт-Петербурге и Ленобласти проживает свыше 130 тысяч человек, исповедующих ислам. Именно мусульманская община одной из первых откликнулась на предложение правительства области о сборе гуманитарной помощи для Донбасса в начале спецоперации. Тогда верующие собрали более четырёх тонн необходимых вещей и продуктов.

Не удивительно, что Ленинградская область активно включилась в празднование 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Всероссийский масштаб и особое значение праздника своим указом подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В течение года в регионе проходили тематические семинары и просветительские мероприятия. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области организовал экскурсионную программу «Ислам на берегах Невы и в Ленинградской области», провёл тематическую выставку картин и семинар в Доме дружбы.

Наиболее масштабным событием в этой сфере стала Всероссийская конференция «Традиционные религии за сильную Россию». Она прошла в Санкт-Петербурге в конце ноября и собрала делегатов из 17 стран.

– В нынешних условиях острую значимость обрело обсуждение вопросов развития межконфессионального диалога, сохранения традиций, укрепления культурных и нравственных ценностей, – прозвучало приветственное слово губернатора Александра Дрозденко.

Докладчики обсудили роль ислама и традиционных религий в консолидации общества, патриотическом воспитании, развитии народного творчества.

Задачи духовенства по укреплению страны отметил председатель Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

– Все традиционные религии взывают к взаимопониманию и созиданию. Это особенно актуально сейчас, когда необходимо снизить тот накал, который существует в мире, и пресечь попытки изолировать Россию, – отметил муфтий.

Сама конференция доказала невозможность такой изоляции. На мероприятие приехали гости из Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Катара… Даже во времена политической напряжённости именно религия и культура остаются общим фундаментом для общения разных народов и стран.