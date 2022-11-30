Жизнь без ксенофобии

Узнать больше о религиозном и национальном многообразии родной земли смогли школьники, студенты и курсанты Ленинградской области. Серию тематических мероприятий в регионе организовали специалисты ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

– Основная задача акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» – привлечение молодёжи к проблеме распространения деструктивной идеологии, культивирующей межнациональную и межконфессиональную рознь, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и осознания себя частью многонационального и мультиконфессионального общества, – рассказал нам начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России Алексей Шабанов.

Одним из главных мероприятий цикла стал круглый стол на тему профилактики экстремизма, прошедший в областном Доме дружбы. Здесь собрались более 100 человек, в первую очередь – представители системы образования. Вместе они разбирались в вопросе: как нашим педагогам понять подрастающее поколение и достучаться до сердец тех самых «миллениалов».

Лекции о вреде ксенофобии прошли в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» и Университете МВД, а также в Центре патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодёжный». К акции присоединились образовательные учреждения из разных районов области. Среди прочего в стенах школ прошли встречи родителей с работниками отдела по делам несовершеннолетних.

Например, в школах Киришского района акцент сделали на формирование у ребят гражданской позиции. В Подпорожском районе школьники узнали больше об ответственности, которая грозит молодым людям за преступления экстремистского характера. Актуальную тему буллинга и психологического насилия правоохранители разбирали вместе с родителями Тосненской СОШ № 4.

Конечно, дети из групп риска могут и не прийти на такие занятия. Поэтому в регионе совместно со специалистами «Социального патруля» прошли рейды в местах концентрации неблагополучных подростков. Ребятам рассказали о том, где они могут провести время с пользой, напомнили об опасности идеологии вражды и унижения человеческого достоинства.

Не обошлось и без «взрослых» мероприятий, таких как обмен опытом среди сотрудников правоохранительных органов, встречи с представителями духовенства и этнических диаспор. Мероприятия недели профилактики поддержал Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

– В Ленинградской области проживает более 140 национальностей – представителей уникальных культур, традиций и этносов. С ранних лет важно воспитывать терпимость и отзывчивость друг к другу. От этого во многом зависит общественно-политическая ситуация внутри государства. В регионе также реализуется целый спектр программ, направленных на приобщение ленинградцев к здоровому образу жизни, проводится культурно-просветительская работа. Значительная доля данных проектов и добрых дел осуществляется во взаимодействии с профильными ведомствами и в рамках Года #Команды47, – отметил первый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Игорь Гнездилов.

Илья Бунин