В Коммунаре раскрыт разбой

17 ноября в приемный покой Гатчинской больницы обратился 47-летний житель Коммунара с закрытым переломом лодыжки. По его словам, он был избит неизвестным. Полиция провела проверку, пострадавший сделал заявление о том, что накануне в Коммунаре на Советской улице в ходе распития спиртного неизвестный мужчина ударил его по ноге, отчего он упал, и злоумышленник стащил у него из кармана куртки кошелек с 5000 рублей и банковскими картами.

24 ноября сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали и полностью изобличили преступника – местного жителя Андрея Т., 35 лет. Похищенные банковские карты у него изъяли, а деньги из чужого кошелька гражданин Т. потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой.