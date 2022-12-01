Золото Златы Осокиной

Высокий статус турниру в Беларуси придало выступление юных российских гимнастов, приехавших под руководством легендарного наставника, главного тренера сборной России Андрея Родионенко. Участниками турнира стали почти 90 спортсменов, они оспаривали медали в командном турнире, многоборье и финалах отдельных видов.

Ученица Гатчинской ДЮСШ № 1 Злата Осокина в составе сборной России заняла 1 место в командном зачёте и стала абсолютной победительницей в многоборье.

Поздравляем Злату и тренера Марину Стяжкину!