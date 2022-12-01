Золото Златы Осокиной
С 21 по 24 ноября в г. Минске прошло Первенство Беларуси по спор-тивной гимнастике. В составе сборной России успешно выступила гатчинская гимнастка Злата Осокина.
Рубрики: Спорт
Высокий статус турниру в Беларуси придало выступление юных российских гимнастов, приехавших под руководством легендарного наставника, главного тренера сборной России Андрея Родионенко. Участниками турнира стали почти 90 спортсменов, они оспаривали медали в командном турнире, многоборье и финалах отдельных видов.
Ученица Гатчинской ДЮСШ № 1 Злата Осокина в составе сборной России заняла 1 место в командном зачёте и стала абсолютной победительницей в многоборье.
Поздравляем Злату и тренера Марину Стяжкину!
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