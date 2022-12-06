Куда сейчас лучше вкладывать свободные деньги

О том, как в нынешних условиях работают традиционные способы вложений, рассказала в интервью "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева.

Что стоит учитывать

Банк России на данный момент ожидает, что в 2022 году инфляция составит 12-13%, в 2023 году она снизится до 5-7%, а в 2024 году выйдет к целевым 4%. Это только прогноз, но прогноз базовый - то есть такое или подобное такому развитие событий с ценами представляется ЦБ наиболее вероятным.

При этом менее вероятный пессимистичный сценарий Банка России говорит о более существенном уровне инфляции: 13-16% в 2023 году и 8-9% в 2024 году. Такую, пусть и небольшую, но все же вероятность тоже стоит учитывать при размещении свободных средств. Плюс, думая о доходе, который могут принести свободные деньги, нужно помнить о разнице между общей (официальной) инфляцией и личной инфляцией.

Та инфляция, которую имеет в виду ЦБ, ежемесячно рассчитывается Росстатом на основе стоимости потребительской корзины, куда входят примерно 500 товаров и услуг. Набор этих товаров и услуг определяет сам Росстат, но обычно это самые востребованные товары и услуги. Но есть нюанс: чем больше вы покупаете импортные товары, чем чаще совершаете крупные покупки в целом, наконец, чем больше любите не гречку, а киноа или полбу, тем больше ваша личная инфляция будет отличаться от общей, усредненной. А если вы копите на что-то определенное: машину, квартиру, стройматериалы для частного дома, то ваша личная инфляция (за исключением текущего потребления, речь только о сбережениях) де-факто становится инфляцией на эти товары. Ну или дефляцией, если повезет.

Банковский вклад

В среднем ставки по рублевым вкладам колеблются сейчас от 7,7 до 9,1% годовых. А значит, при воплощении в жизнь пессимистичного сценария ЦБ такие ставки не покроют инфляцию, говорит Грошева. При этом если инфляция будет ощутимо снижаться, то ЦБ снизит и ключевую ставку, что собьет ставки по депозитам еще больше. Впрочем, в зависимости от развития событий с потребительскими ценами не исключается и рост ключевой ставки.

"Да, с ростом ключевой ставки будут повышены и проценты по вкладам. Но тем, кто открыл депозиты по более низким ставкам, придется закрывать их с потерей доходности для открытия по более высоким ставкам. Другими словами, тем, кто верит в пессимистичный сценарий, не стоит открывать депозит на длительный срок", - полагает эксперт.

Акции

Покупка акций - это на самом деле всегда риск (фондовый рынок - не банковский вклад, никто ничего не гарантирует, потерять можно все деньги), а во времена кризиса особенно. Российские компании в целом сильно коррелируют друг с другом. Отсутствие иностранных бумаг не дает возможности составить хорошо диверсифицированный портфель, констатирует Грошева.

Облигации

Доходность облигаций ряда компаний, которые платят повышенный купон, может превысить инфляцию. Но при пессимистичном сценарии сильно растет риск банкротства таких компаний. А значит, держатели облигаций рискуют полностью потерять вложенные средства, считает Грошева.

С госдолгом (облигациями федерального займа, ОФЗ) все проще - это самые безопасные облигации, доход по которым фактически гарантирован (его не будет только в случае объявления дефолта), но он не сильно выше процентов по банковскому вкладу.

Недвижимость

По некоторым объектам недвижимости появились скидки, и в случае пессимистичного сценария ЦБ цены могут еще снизиться. "С одной стороны, появляется возможность покупки по более выгодным ценам. С другой стороны, есть риск, что при ухудшении экономической ситуации будет затруднено получение пассивного дохода в виде рентных платежей", - говорит Грошева.

Вечные ценности

В сложной экономической ситуации тем, кто думает вложить свободные деньги, стоит руководствоваться личными нуждами в первую очередь. Оцените личные цели на 5-10 лет вперед. "Образование детей, недвижимость для них, собственное здоровье - решения, которые, может, и не принесут заметных дивидендов, но помогут построить фундамент на будущее", - подчеркивает эксперт.