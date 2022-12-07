«Душа Женщины – душа Победы»

Презентация проекта состоялась в Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер»: 21 женщина, 21 история, 21 душа. Героини фотовыставки - жительницы 17 поселений Гатчинского района. Все они были маленькими девочками во время Великой Отечественной войны, а сегодня они прекрасные женщины - мамы, бабушки, прабабушки с большим жизненным опытом и светлой душой.

Открытие выставки было очень теплым. Искренние эмоции, перерезание красной ленточки, цветы и музыка в подарок. Героинями восхищались, заряжались их светлой энергией.

- Это очень волнующе, - призналась, открывая выставку, автор идеи Ольга Сергеева. - Когда я читала истории каждой участницы выставки, то даже на долю секунды не могла представить себя в тех условиях, которые выпали на их долю. Они были маленькими, в столь трепетном возрасте, но при этом не только пережили тяготы войны, но и сохранили в себе человечность. Я разговаривала практически с каждой из участниц проекта в процессе фотосессии и сегодня встречала в зале. Какие у них светлые глаза, сколько там теплоты, стойкости, смелости – это просто чудо, что вы сохранили свои души. Спасибо вам за то, что вы передаете любовь к жизни!

Как отметили участники проекта, их цель – показать молодому поколению силу женской души, стойкость и красоту, пронесенные сквозь войну, тяготы послевоенного времени, горечи утрат. Совсем маленькими детьми героини познали гибель родных, голод и холод. Они побывали в концлагерях, в оккупации, пережили блокаду Ленинграда. И они выжили, сохранив в своих сердцах доброту, умение радоваться простым вещам, самой жизни.

- Сегодня мы прикоснулись к вашим душам, вашим историям. Благодарим вас за то, что вы сегодня здесь, с нами. Благодарим всех, кто участвовал в нашем проекте. Выставка полностью создана руками большого количества добровольцев. Они вложили сюда свою душу и частичку сердца. Спасибо большое! – поблагодарила Светлана Зубак.

Проект рождался трудно. Обо всех творческих муках волонтеры сняли небольшой ролик, который был показан на презентации.

Содействие в реализации проекта оказали администрация, совет ветеранов, женский совет Гатчинского района.

- Сегодня особенный день. И сама встреча сегодня удивительная по своей сути, по своему содержанию, - отметила, приветствуя участников проекта, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Жители Гатчинского района имеют возможность прикоснуться к судьбе каждой из вас. Для меня это тем более символично, так как проект мы представляем на новосветской земле, с которой связана вся моя жизнь на территории района. Здесь я заканчивала школу. Именно здесь мы детьми сажали березовую рощу. Здесь родились мои дети и внуки. Здесь я проводила в последний путь своих родителей, которые были детьми войны. И именно из их уст я многое узнавала и соприкасалась с ужасами того периода, который довелось пережить вам, представителям старшего поколения.

Людмила Нещадим выразила благодарность за удивительно тонкий проект Ольге Сергеевой и Светлане Зубак, а также поблагодарила всех, кто поддержал саму идею, включился в работу и дошел до открытия выставки.

- Я прочитала истории каждой из вас. В каждой индивидуальной судьбе очень много общего: общая боль, трагедии, потери, желание жить и любовь к жизни, и к своей стране, к своим родным и близким. Ваши пожелания молодому поколению говорят о вашей стойкости, глубоком патриотизме. Я восторгаюсь, восхищаюсь и преклоняюсь перед вами, - сказала Людмила Нещадим.

Список волонтеров, чутких, отзывчивых людей, которые собирали информацию, писали, рисовали, мастерили, всех организовывали, готовили подарки, дарили красоту и фотографировали участниц проекта – это несколько десятков человек.

- Я очень рада, что выставка открылась, и надеюсь, что она побывает во всех поселениях района и обязательно в Гатчине, - сказала председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева. - Общество блокадников Санкт-Петербурга вышло с инициативой: принимать в свое общество прямых потомков блокадников. На мой взгляд, это очень неплохая идея. Я думаю, нам тоже нужно над этим подумать. Потому что если мы все вместе встанем плечом к плечу – родители, дети и внуки, тогда уже точно никому не переписать нашу историю.

Татьяна Можаева