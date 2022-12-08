Ленинградские школьники вступают в борьбу за главный футбольный трофей

«В этом году участниками областных соревнований станут около тысячи ребят из 16 муниципальных образований — это 65 команд. Самое большое представительство у Гатчинского района — от них в турнире участвуют 6 команд. Из Всеволожского и Волховского районов в борьбу за главный приз вступают по 4 команды. Еще 3 команды представят Ломоносовский район. Благодаря областному турниру в регионе заметно увеличилась популярность мини-футбола, ежегодно мы увеличиваем набор не только мальчишек, но и девушек», — поделился председатель комитета по физической культуры и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Финальные соревнования состоятся 15 и 24 декабря в спортивно-зрелищном комплексе Кировска. В прошлом году Кубок по мини-футболу выиграли юные футболисты из Луги.