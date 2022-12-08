Ленобласть поможет переселенцам из Херсона

«Жителям Херсона, которые были вынуждены покинуть родную землю, регион поможет получить новую квартиру по жилищному сертификату и выплату на ее обустройство. Сертификаты на приобретение квартиры и единовременная выплата предоставляются за счет федеральных средств по соглашению с Фондом развития территорий», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Оператором программы переселения в Ленинградской области выступает региональный комитет по строительству. Также оформить документы возможно будет в филиалах МФЦ по всей России.

Чтобы получить выплату гражданину необходимо предоставить документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области, а также документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи.

Более подробную информацию об условиях программы можно получить в отделе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по телефону: (812) 539-44-38, доб.6071.