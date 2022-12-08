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Не верьте «кураторам по инвестициям»

Очередная попытка инвестировать обернулась для незадачливого «инвестора» крупной финансовой потерей. Жительницу Гатчинского района под предлогом повышения дохода обманули мошенники.

Рубрики:  Криминал

2 декабря в Сиверский отдел полиции обратилась 44-летняя жительница деревни Старосиверской. Ей позвонила женщина, которая представилась куратором по инвестициям. «Доброжелательница» предложила повысить доход. Общение перешло в «скайп», помощники «куратора» звонили с разных телефонных номеров. Следуя указаниям мошенников, потерпевшая оформила и получила кредиты в разных банках на общую сумму свыше 900000 рублей и перевела все деньги на созданный виртуальный кошелек. Там эти заемные средства и канули. Общение с «кураторами» закончилось. Поняв, что «инвестиции» не удались, дама обратилась в полицию. По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело.