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Победы Златы Осокиной

В Обнинске состоялись всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок губернатора Калужской области. Состязания собрали более 200 спортсменов из 30 городов России, а также Республики Беларусь.

Рубрики:  Спорт

Гатчинская гимнастка Злата Осокина (тренер – Марина Стяжкина) выступала в составе сборной России. Девушка стала победительницей по программе мастеров спорта в многоборье и бронзовым призером в опорном прыжке и вольном упражнении.