Развитие и качество жизни: в Ленобласти продолжается реализация национальных проектов

В конце ноября, беседуя с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, президент России Владимир Путин заметил:

«Несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, мы не меняем своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. У нас огромные, большие планы».

В Ленинградской области с такой позицией определенно согласны, ведь никакие события и сложности этого года ни на день не остановили реализацию нацпроектов, сформулированных еще в 2018 году главой государства. В 2022 году в 47 регионе на задачи 12 национальных проектов, включающих в себя 49 региональных, было направлено 22,54 млрд рублей, в том числе 9,24 млрд – из федерального бюджета. Online47 рассказывает, чего удалось достичь.

Будьте здоровы

Одним из наиболее важных вопросов развития и комфортности проживания в том или ином субъекте, безусловно, является здравоохранение. И в Ленобласти ему уделяется особое внимание: реализуются мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, решаются задачи по улучшению системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

А главное – с каждым годом медучреждения региона все лучше оснащены необходимой техникой. Так, в этом году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в медицинские учреждения Ленобласти поставлено 30 единиц специального медицинского транспорта и 57 единиц медицинского оборудования.

Экспорт по-новому

В связи с введением санкций и ведением Западом «своей игры», от которой, правда, больше страдают жители самих же западных стран, российскому бизнесу пришлось оперативно перестраивать свою работу. В частности – искать новых партнеров и выстраивать новые логистические цепочки.

И тут как нельзя кстати оказался проект «Международная кооперация и экспорт». По крайней мере, в Ленобласти в рамках него предприятия получают комплексную поддержку, а также возможность участвовать в выставках, бизнес-миссиях и других крайне полезных для налаживания связей мероприятиях.

В октябре, например, областные компании приняли участие в XXVII международной выставке Baku Build 2022. На коллективном стенде Ленинградской области, организованном Центром поддержки экспорта, свою продукцию представили 5 предприятий региона. И азербайджанский бизнес настолько заинтересовался продукцией ленинградских предприятий, что первые договоренности о сотрудничестве были достигнуты сразу на площадке выставки.

Продолжается в области и обучение по экспортным программам. Все это лишний раз доказывает: изолировать Россию и ее бизнес – не получилось и не получилось. И вообще: как не раз отмечал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, западные страны – лишь одна часть мира. Так что ленинградскому бизнесу точно есть где – и куда – развиваться.

Если технологии, то эффективные и бережливые

Говоря про бизнес, нельзя не упомянуть и про нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В текущих условиях внедрение бережливых технологий позволяет предприятиям становиться более эффективными и гибкими, что, конечно, помогает быстрее адаптироваться к любым условиям.

Над изменениями с компаниями работают эксперты Федерального и Регионального центров компетенций. Так, за шесть месяцев этого года сотрудники ООО «ПЛП Полифас» совместно с экспертами РЦК на 29% сократили время протекания процесса, на 82% – оборачиваемость запасов, на 22% – незавершенное производство.

Достойный результат и у ООО «Агроимпэкс», где на 38% уменьшено время перемещения работников и на 13% – время протекания процесса, при этом выработка была увеличена на 76%. На предприятии ЗАО «Фиро-О» время протекания процесса сокращено на 31%, незавершенное производство – на 40%, а выработка увеличена на 33%.

Жить – комфортно

Основная задача руководителей всех уровней власти, как опять же неоднократно подчеркивал Александр Дрозденко, это улучшение качества жизни и комфортности проживания. А что больше отвечает этой задаче, как не нацпроект «Жилье и городская среда»? Поэтому и внимание ему – повышенное.

Так, в рамках программы «Стимул» ведется строительство четырех объектов:

· школы на 1175 мест в Мурино – срок ввода в начале 2023 года;

· школы на 1000 мест в Кудрово – срок ввода в начале 2023 года;

· объект улично-дорожной сети в Буграх – срок ввода в 2022 году;

· объект улично-дорожной сети в Новоселье – срок ввода в декабре 2023 года.

Продолжается и переселение граждан из аварийного жилья. В 2021–2022 годах в регионе шло строительство сразу 10 многоквартирных домов, в которых приобретаются жилые помещения для предоставления их гражданам. Первые дома – в Подпорожье и деревне Янега – уже достроены, и в них заселяются люди. До конца года из аварийного жилищного фонда туда будет расселено 526 и 55 человек соответственно.

В рамках этого же нацпроекта идет реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – одной из самых востребованных у ленинградцев программ. Что неудивительно: благоустройство позволяет за один-два года увидеть полностью преображенное пространство – парк, сквер, аллею, набережную или детскую площадку.

В этом году завершены работы по 75 общественным территориям и 3 территориям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. И уже совместно с жителями выбраны новые проекты – на будущий год.

Где жилье, там и дороги…

Активно продолжается в Ленобласти и реализация нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Причем речь не только о дорожных ремонтах – хотя по состоянию на 23 ноября отремонтировано уже 181,8 км из 183,47 запланированных на этот год.

В регионе ведутся масштабные дорожные стройки, которые имеют межрегиональное и даже общегосударственное значение. В их числе:

· строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к Киришам;

· строительство мостового перехода через реку Свирь у Подпорожья;

· реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши»;

· реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск».

Отметим, что работы не просто ведутся в соответствии с графиком – в ряде случаев они значительно опережают установленные сроки. Введение этих объектов значительно упростит транспортную доступность для жителей.

… и экология

Активное развитие региона неизбежно влечет за собой и высокую нагрузку на экологию. Поэтому ее защита – определенно один из важнейших векторов приложения усилий руководства области.

Значимую роль в этом вопросе играет развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которое в числе прочего подразумевает господдержку закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО, и, конечно, сохранение лесов.

Ленобласть одна из лучших в сфере лесопользования и лесовосстановления, а также предупреждения и борьбы с лесными пожарами. И это неслучайно: ведь специализированные учреждения ежегодно оснащают лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

В целях закупки лесопожарной техники ЛОГКУ «Ленобллес» в этом году заключено 5 государственных контрактов на общую сумму 40,5 млн рублей на приобретение двух мотовездеходов, пожарного модуля, лесопожарных лодок с мотором и бортовых лесопожарных автомобилей. Причем за счет образовавшейся экономии от проведения закупочных процедур в размере 182 750 рублей (0,4 % от доведенного объема финансирования) была произведена дополнительная закупка лесопожарного оборудования – 17 зажигательных аппаратов.

Образование и волонтерство

Конечно, никуда и без внимания к новым поколениям – детям. Для того, чтобы они росли достойными членами общества, в Ленобласти реализуется множество программ нацпроекта «Образование», по которому регион уже несколько лет считается одним из лидеров в стране.

Так, в области ежегодно проводится реновация – то есть комплексное обновление – школ и детских садов, идет повышение комфорта получения и качества образования, обучаются новым образовательным технологиям педагоги. И не только в крупных городах – сельским школам уделяется не меньшее внимание. К слову, в рамках программы «Земский учитель» в этом году был проведен конкурсный отбор и выбраны два педагога, которым предоставлена единовременная выплата. Учителя переехали на работу в сельские населенные пункты Киришского и Ломоносовского района.

Отдельная тема – волонтерство. Добровольчество в Ленобласти развито – и молодых людей, которые не жалеют времени на добрые дела, можно увидеть повсюду. Например, волонтеры сопровождали Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», которая состоялась по инициативе комитета по МСУ на базе Дома Дружбы Ленинградской области 3 ноября 2022 года. В мероприятии приняло участие около 70 человек и 7 волонтеров.

Также добровольцы помогли проведению столь значимого в текущей обстановке Х Балтийского форума соотечественников «Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы». Мероприятие, организованное комитетом по внешним связям региона, прошло на базе загородного отеля «Райвола» с 16 по 19 ноября 2022 года. В мероприятии приняло участие около 80 человек и 8 волонтеров.

Культура – детям и взрослым

Один из показателей развития субъекта – отношение к культурной сфере. И уверенно можно сказать: в Ленинградской области с ней – порядок.

Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» продолжается реконструкция детского центра эстетического развития в Лодейном Поле. В новом центре для детей будут открыты отделения театральной, хореографической, танцевальной и художественной студий, репетиционные залы и помещения для музыкальных занятий. Учащиеся также смогут посещать занятия по экологии, биологии и молодежной политике. Для проведения больших отчетных концертов предусмотрен зрительный зал на 300 мест, для дискуссий ― конференц-зал, а для тихого чтения любимых книг ― библиотека. Новый центр эстетического развития рассчитан на 290 учащихся, пропускная способность составит 1000 человек в сутки.

В рамках проекта также было произведено оснащение современным оборудованием, мебелью и литературой Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки. Торжественное открытие библиотеки состоялось 22 сентября – и с тех пор местные жители не нарадуются преображению этого места.

Поддержка культуры в целом считается властями области важным приоритетом. Поэтому в рамках регионального проекта «Творческие люди» были реализованы 8 крупномасштабных фестивальных проектов, была оказана государственная поддержка 7 лучшим сельским учреждениям культуры (выплаты составили по 250 тысяч рублей) и 14 работникам сельских учреждений культуры (выплаты по 75 тысяч рублей).

Кроме того, культура идет и в «цифру»: только в этом году на базе ДК «Строитель» в Сосновом Бору появился виртуальный концертный зал и был создан уникальный мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам в музее «Копорская крепость».

Цифра к нам приходит

К слову, в последние годы Ленинградская область стала пилотным регионом по внедрению сразу нескольких инновационных проектов цифровой экономики и уверенно выполняет показатели цифровой зрелости, входя в ТОПы по развитию «цифры».

В этом году в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» регион завершил перевод 84 массовых социально значимых государственных услуг регионального и муниципального уровня в электронный формат. В третьем квартале 2022 года самыми востребованными у жителей области услугами стали:

· выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов (1 763 услуги),

· запись детей в школы (1 346) и детские сады (855),

· прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (1 122),

· техосмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (824).

Уже сейчас в ЕСИА зарегистрировано более 1,72 млн жителей Ленинградской области (90%). А многие, к слову, используют новые технологии и в сфере медицины: за 10 месяцев этого года услугами в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций воспользовались 177 062 человек.

Все для жителей

Напоследок – о главном. Пожалуй, основным приоритетом в Ленобласти является поддержка семей. Так, только за январь – октябрь 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания выплачено 8477 семьям, материнский капитал получили 2026 семей.

В регионе приходят на помощь при необходимости и иначе: за счет средств ОМС с начала 2022 года выполнена 681 процедура ЭКО. Также 12962 семьи в Ленинградской области получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Впрочем, не только эти, но и в целом все нацпроекты, все региональные проекты и программы нацелены на одно: создать максимально комфортные условия для жизни. Такие условия, в которых не страшно создавать семьи, рожать и воспитывать детей, а значит – обеспечивать будущее страны. И это будущее у нас определенно есть.

Алиса Рихтер

Фото: Валентин Илюшин/Online47