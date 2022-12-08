Стартовал прием заявок на заочный конкурс фестиваля «Гринландия» 2023 года

Заочный конкурс — неотъемлемая часть фестивального сезона. Он позволяет проявить себя авторам музыки и слов, поэтам, исполнителям, музыкальным ансамблям и группам, вне зависимости от места проживания, стать дипломантами и лауреатами в конкурсе всероссийского уровня.

В этом году в память о легендарном советском и российском артисте, чье имя сегодня носит фестиваль, конкурс называется «Голос Донбасса – Иосиф Кобзон». Уроженец Донбасса и великий патриот России Иосиф Давыдович Кобзон на протяжении многих лет принимал активное участие в развитии и становлении фестиваля, являлся председателем жюри «Гринландии».

- Иосиф Кобзон всегда открыто и без страха отстаивал интересы России, - говорит председатель фестиваля «Гринландия» Олег Валенчук. - Поэтому не случайно конкурс в этом фестивальном сезоне носит имя этого легендарного человека. Сегодня, когда наша страна вновь проходит трудные испытания, нам необходимо быть сильными и сплоченными. Объединившись, мы можем преодолеть любые трудности, дать решительный отпор врагу, достичь самых высоких целей и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.

В этом году конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап – с 01 декабря 2022 по 20 мая 2023 года. В это время оргкомитет принимает заявки до 30 апреля, а члены жюри ежемесячно выбирают дипломантов.

2 этап – с 21 мая по 15 июня 2023 г. В это время из числа дипломантов будут определены лауреаты, а также пройдет интернет-голосование, где любой желающий может подать свой голос за понравившегося участника, тем самым определив «Народного победителя».

Все лауреаты будут награждены дипломами и денежными призами в размере 20000 рублей. Народный победитель получит приз — 30000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте https://grinlandia.ru/

Приглашаем к участию всех, кто любит хорошие стихи и музыку.