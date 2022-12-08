Строительная отрасль Ленинградской области бьёт рекорды

«По итогам 2022 года строительная отрасль Ленинградской области побьет очередной рекорд», - с этих слов начал свое выступление Евгений Барановский. И на цифрах подробно разъяснил, что позволяет делать такое заявление.

В Ленинградской области в 2022 году уже введено в эксплуатацию 3,4 млн квадратных метров жилья. До конца года эта цифра станет еще больше. Поэтому есть все основания ожидать, что по итогам года регион перерастет планку в 2 квадратных метра нового жилья на человека в год, и, возможно, это будет лучшим результатом по стране.

Большая часть из построенного за десять месяцев жилья является индивидуальным жилищным строительством – 2,4 млн квадратных метров.

«Индивидуальное жилищное строительство набрало гигантский темп», - отметил и губернатор Александр Дрозденко.

Новое жилищное строительство требует строительства и новых социальных объектов.

- Мы в этом году планируем построить 30 социальных объектов, из них 17 мы уже ввели в эксплуатацию – это шесть объектов здравоохранения, четыре спортивных, два дома культуры, пять образовательных учреждений. Застройщики ввели в эксплуатацию два детских сада и школу. Остальные намерены ввести до конца года, - поделился Евгений Барановский.

Регион лидирует по расселению аварийного жилья. Примерно 95 % жителей ветхих домов переезжают в новые квартиры. В этом году уже сданы в эксплуатацию четыре дома, еще шесть за завершающем этапе и будут сданы до конца декабря. В новые дома переедут 2455 человек. Работа ведется в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово.

Хороший темп набран и в сокращении проблемных объектов – по этому показателю Ленинградская область находится в первой пятерке в России. За год с небольшим реестр проблемных объектов в регионе уменьшился на 104 единицы, остается в нем 140 объектов (из которых 90 ; - во Всеволожском районе), но практически по всем из них уже принято решение – либо о достройке, либо о компенсации затрат дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Еще одна программа, которой гордится Ленинградская область – «Комфортная городская среда».

- Мы планировали благоустроить 77 территорий, сдали 75. Два проекта не были реализованы из-за недобросовестных подрядчиков. План на 2023 год – обустроить не менее ста общественных пространств, - отметил Евгений Барановский.

Много конкретных вопросов было задано губернатору региона. Участниками пресс-клуба стали 40 журналистов, а также студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина и школьники из города Кудрово.

В частности, прозвучал вопрос о строительстве ФАПов в сельских населенных пунктах – что в планах. Как отметил губернатор, строительство ФАПов продолжается. В нынешнем году завершены работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в деревне Нурма, а также сданы в эксплуатацию ФАПы в Васкелово Всеволожского района и деревне Овсище Сланцевского района. В следующем году предусмотрено строительство ФАПов в деревнях Усадище (Волховский район), Яльгелево (Ломоносовский район) и Ям-Тесово (Лужский район), а также проектирование и строительство модульных ФАПов в поселках Большое Поле (Выборгский район), Дивенский (Гатчинский район) и в деревнях Сухое (Кировский район) и Рель (Лужский район).

Зашел разговор о помощи Ленинградской области в восстановлении Енакиево и Мариуполя. Говорили об развитии инфраструктуры для микрорайонов с ИЖС.

Прозвучали и обращения от гатчинских журналистов. Так, на вопрос о строительстве школ и детских садов, губернатор заверил, что до конца 2025 года второй смены в школах Гатчины и района не останется. К этому времени в Гатчине завершится реновация Гатчинской школы № 4 и будут построены три школы, строительство двух из которых уже начато – это школа на 1175 мест в микрорайоне «Аэродром» и школа в микрорайоне «IQ Гатчина». Строительство третьей новой школы предполагается в рамках реализации федеральной программы.

Что касается так называемого правительственного квартала – реконструкции деревянных жилых домов на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса, объектов культурного наследия, которые переданы в собственность правительства Ленинградской области, то в 2023 году предполагается подготовить проектно-сметную документацию на проведение работ и, возможно, пройти экспертизу, а непосредственно работы на этих объектах будут начаты только в 2024 году.

Елена Суралёва