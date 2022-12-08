В Рождествено открывается реставрационный центр

В числе первых претендентов на реставрацию — Петровские ворота из крепости Корела, обитые шведскими латами, бюро-секретер из красного дерева с музыкальным механизмом из дома-музея композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине, акварели и живопись художников, а также коллекция крестьянской одежды, которую собирал Иван Билибин и картина «Сватовство» Александры Щекатихиной-Потоцкой.

«Региональный центр реставрации музейных предметов оснащен по последнему слову техники. Здесь будут реставрироваться музейные предметы не только из Ленинградской области, но и других регионов России. Сейчас идет процедура регистрации Центра. Мы планируем, что в 2023 году он начнет полноценно работать. Здесь есть все самые современные лаборатории, которые позволяют реставрировать живопись, документы, кино и фотопленки, скульптуру, мебель, археологию и многое другое. Музеи Ленинградской области первыми отправят сюда свои предметы на реставрацию. Мы сделаем все, чтобы наш центр в Рождествено вошел в плеяду признанных реставрационных центров страны», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В новом музейном центре на площади 10 тысяч квадратных метров разместились 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок.

В следующем году здесь начнут работать более 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, реставраторы по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители и другие специалисты.