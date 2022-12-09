Иностранные инвестиции в Ленобласть продолжаются

В Ломоносовском районе, в индустриальной зоне Горелово, сегодня состоялось открытие нового складского комплекса компании «Алерс Рус». Бельгийская копания вложила более 1,5 млрд рублей в развитие своего бизнеса в регионе. Его площадь составляет 25300 кв.м. – он станет частью существующего складского комплекса компании, который теперь составит более 60 000 кв. м. Кроме того, инвестпроект принесет региону около 200 новых рабочих мест.

«Два года назад мы подписали соглашение о реализации проекта, который сегодня открываем. Планы компании были реализованы в сложное, турбулентное время, но, несмотря на санкционное давление, компания не остановила свой инвестиционный цикл и завершила проект. Ленинградская область – крупный транспортно-логистический хаб, и создание новых складских мощностей в регионе добавляет импульс для развития промышленности в регионе», – сказала на церемонии открытия Анастасия Михальченко, директор Агентства экономического развития Ленинградской области, которое сопровождало реализацию инвестиционного проекта на всех этапах.

Компания работает в сфере складской логистики в Ленинградской области более 25 лет. Решение о строительстве дополнительного терминала склада класса А было принято в 2019 году.