Ленинградский благотворительный фонд «Место под солнцем» получил премию #мывместе

— Наша команда очень рада, что "награда нашла героя". Спустя почти 10 лет работы фонда в регионе и городе Санкт-Петербург в отношении наших подопечных — детей с инвалидностью и их семей — наконец-то случилось это общественное признание, которое для нас очень ценно. И мы рады, что те изменения, которые нашему профессиональному коллективу фонда удалось внести на сегодня в систему социального сопровождения и социальной защиты детей с инвалидностью, были оценены. Безусловно, для нас это очень значимо — как оценка и поддержка нашей деятельности. И я особенно рада, что награду получил именно молодой перспективный сотрудник Никита Самойлов, который как раз принимал больше участия в реализации данного проекта, — прокомментировала председатель совета фонда Ирина Дрозденко.

Фонд "Место под солнцем" занимается благотворительной деятельностью, направленной в первую очередь на реабилитацию детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями. Основным направлением деятельности фонда, является реализация программ социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, направленная на их полноценную интеграцию в общество. Главной целью фонда является предоставление каждому ребенку и молодому человеку с ограниченными возможностями достойного места в обществе.