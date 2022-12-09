Не устанавливайте приложений по звонку

3 декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 24-летней жительницы Больших Колпан. Ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась следователем и сообщила, что неизвестное лицо по доверенности оформило кредит на ее имя. Мало того, звонившая прислала девушке на WhatsApp фото своего удостоверения и попросила ее установить на телефон приложение Airdroidcast. В данном приложении потерпевшая ввела код по инструкции, потом в отделении банка на Красной сняла наличные – 350 тысяч рублей и в салоне МТС на Соборной перевела все деньги на номер договора, который ей дали злоумышленники.

После посещения отделения банка девушка поняла, что ее обманули. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.