Чёрную икру произведут на гатчинской «АкваФерме»

Любимый российский деликатес должны дать осетры фермерского хозяйства «АкваФерма» Антона Сергеевича Алексеева. Рыбная ферма расположена в деревне Тяглино под Гатчиной.

- Первую черную икру начнем получать к лету, - подтвердил Антон Алексеев. – Распространять планируем в том числе через местные магазины.

«АкваФерма» в Гатчинском районе – современное, динамично развивающееся рыбное хозяйство, специализирующееся на выращивании осетровых. Здесь разводят рыбу по самым высоким стандартам качества, используют только европейские корма премиум класса, а также обеспечивают кристальную чистоту воды, в которой осетр живет круглый год, за счет применения высокотехнологичных автоматических систем очистки.

Гатчинскую рыбу с «АкваФермы» клиенты уже распробовали: продукт вкусный, полезный и экологически чистый. Теперь, для тех, кто сможет себе это позволить, пришло время оценить вкусовые качества черной икры.

Татьяна Можаева