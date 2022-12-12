Грипп пришёл раньше срока

Не успели мы отпраздновать победу над коронавирусом, как над здоровьем россиян нависли новые угрозы. Уже в ноябре в Ленобласти специалисты зафиксировали десятки заражений гриппом: такие вспышки обычно характерны для зимних месяцев. Ну а главным антигероем сезона стал свиной грипп. Тот самый штамм H1N1 из 2009 года.

– Этот диагноз поставили уже 14 жителям области, – рассказала нам главный государственный санитарный врач региона Ольга Историк. – Инфекция чаще всего передаётся при чихании и кашле. Заразиться вирусом можно и через предметы быта или при прикосновении к рукам заболевшего.

Симптомы привычные: температура до 40 градусов, ломота в мышцах, головная боль и першение в горле. Свиной грипп особенно тяжело переносят дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. К счастью, у наших врачей есть эффективная вакцина против этого «поросёнка».

– Привиться от любого гриппа ещё не поздно, – считает Ольга Историк. – Иммунитет после прививки вырабатывается в течение 21 дня. Так что если сделать укол сейчас, то к новогодним праздникам вы будете защищены.

Всего в Ленинградской области работают 370 медицинских пунктов и 216 выездных бригад. Кроме вакцины против гриппа, медики бесплатно ставят прививки от коронавируса и других заболеваний.

– Сегодня вакцинированы все учителя и врачи региона, а также 60% детей. Ожидаем, что привьётся более половины населения, – рассказал нам и.о. председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Но даже с учётом этих мер медики едины в прогнозах: до конца года число заражений ОРВИ в регионе будет расти. В области уже закрыты на карантин 89 школьных классов и 191 детский сад. А значит, пришло время вспомнить о мерах профилактики: как минимум, реже появляться в людных местах и не забывать про масочный режим. Исключительно в добровольном порядке.

Алексей Астапчик





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