Ленинградский «Зелёный коридор для инвесторов»

Сборник из девяти лучших практик был презентован на декабрьском заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции» под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, Агентство экономического развития Ленобласти разработало и внедрило понятный механизм по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях власти.

- Бизнес может буквально пройти по «виртуальному коридору» различных необходимых согласований, получения документов и отслеживать эту работу онлайн в личном кабинете. К системе «Зеленого коридора» подключены наши ресурсоснабжающие организации — бизнес может оперативно получить ответ по возможности техприсоединения к электроэнергии, водоснабжению или газу, — отметил Дмитрий Ялов

В рамках проекта работает единое цифровое окно на инвестпортале lenoblinvest.ru — уникальный личный кабинет инвестора, где можно отслеживать ход заявки по своему обращению.

К проекту «Зеленый коридор» уже подключены восемь районов Ленинградской области, остальные десять войдут в проект до конца 2023 года. С помощью «Зеленого коридора» срок ответов региональной и муниципальной власти, ресурсоснабжающих организаций сократился с 30 до 7 рабочих дней.

В настоящий момент на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области находятся 125 проектов с общей суммой инвестиций 4,9 трлн рублей. В их числе 52 инвестпроекта, принятых на сопровождение в этом году.

Включение «Зеленого коридора» в число лучших практик дает возможность другим регионам России тиражировать проект на своих территориях, в том числе для выполнения пунктов Регионального инвестиционного стандарта. Андрей Белоусов подчеркнул, что применение инструментов стандарта в регионах порождает свои уникальные практики. Выявление и распространение лучшего опыта заложено в механизме рейтингования субъектов.

На площадке Экспертного клуба прошло обсуждение опыта Ленинградской области по работе с инвесторами и его сильных сторон.

Владимир Журавлев, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Ленинградской области отмечает, что в 47 регионе и в предыдущих десятилетиях многое делалось для создания благоприятных условий потенциальным инвесторам.

- Когда федеральный центр делал ставку на закупку всего импортного, экономический блок нашей региональной власти старался развивать своё производство. «Зелёный коридор» - яркий пример того, как у нас в области минимизируются усилия инвесторов на неизбежные формальности при продвижении своих проектов. Область вновь говорит им: идите к нам, у нас - класс! Теперь очень важно, чтобы эта технология работала чётко, без сбоев, - подчеркнул Владимир Журавлев.

Вероника Каторгина, кандидат политических наук, председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области поддерживает коллегу – отмечает, что в Ленинградской области работа по созданию условий «доступности для инвесторов» ведется давно и планомерно.

- Да, безусловно, есть уже хорошие результаты, но условия меняются год от года, поэтому необходимо оперативно меняться и адаптироваться. Сильная сторона в том, что уделяется особое внимание доступности информации для потенциальных инвесторов. Вторым слагаемым успеха является быстрота реагирования на обращения - здесь вообще реальный «прорыв»: если раньше ответ от ресурсоснабжающей организации можно было ждать несколько месяцев, то теперь ситуация серьезно поменялась в лучшую сторону, -говорит Вероника Каторгина.

Эксперты рассчитывают, что теперь ленинградская практика по работе с инвесторами будет взята на вооружение и в других регионах страны.