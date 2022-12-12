Ленинградский «Зелёный коридор для инвесторов»
Проект Ленинградской области «Зеленый коридор для инвесторов» вошел в число лучших российских практик по сопровождению инвестпроектов.
Сборник из девяти лучших практик был презентован на декабрьском заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции» под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, Агентство экономического развития Ленобласти разработало и внедрило понятный механизм по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях власти.
- Бизнес может буквально пройти по «виртуальному коридору» различных необходимых согласований, получения документов и отслеживать эту работу онлайн в личном кабинете. К системе «Зеленого коридора» подключены наши ресурсоснабжающие организации — бизнес может оперативно получить ответ по возможности техприсоединения к электроэнергии, водоснабжению или газу, — отметил Дмитрий Ялов
В рамках проекта работает единое цифровое окно на инвестпортале lenoblinvest.ru — уникальный личный кабинет инвестора, где можно отслеживать ход заявки по своему обращению.
К проекту «Зеленый коридор» уже подключены восемь районов Ленинградской области, остальные десять войдут в проект до конца 2023 года. С помощью «Зеленого коридора» срок ответов региональной и муниципальной власти, ресурсоснабжающих организаций сократился с 30 до 7 рабочих дней.
В настоящий момент на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области находятся 125 проектов с общей суммой инвестиций 4,9 трлн рублей. В их числе 52 инвестпроекта, принятых на сопровождение в этом году.
Включение «Зеленого коридора» в число лучших практик дает возможность другим регионам России тиражировать проект на своих территориях, в том числе для выполнения пунктов Регионального инвестиционного стандарта. Андрей Белоусов подчеркнул, что применение инструментов стандарта в регионах порождает свои уникальные практики. Выявление и распространение лучшего опыта заложено в механизме рейтингования субъектов.
На площадке Экспертного клуба прошло обсуждение опыта Ленинградской области по работе с инвесторами и его сильных сторон.
Владимир Журавлев, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Ленинградской области отмечает, что в 47 регионе и в предыдущих десятилетиях многое делалось для создания благоприятных условий потенциальным инвесторам.
- Когда федеральный центр делал ставку на закупку всего импортного, экономический блок нашей региональной власти старался развивать своё производство. «Зелёный коридор» - яркий пример того, как у нас в области минимизируются усилия инвесторов на неизбежные формальности при продвижении своих проектов. Область вновь говорит им: идите к нам, у нас - класс! Теперь очень важно, чтобы эта технология работала чётко, без сбоев, - подчеркнул Владимир Журавлев.
Вероника Каторгина, кандидат политических наук, председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области поддерживает коллегу – отмечает, что в Ленинградской области работа по созданию условий «доступности для инвесторов» ведется давно и планомерно.
- Да, безусловно, есть уже хорошие результаты, но условия меняются год от года, поэтому необходимо оперативно меняться и адаптироваться. Сильная сторона в том, что уделяется особое внимание доступности информации для потенциальных инвесторов. Вторым слагаемым успеха является быстрота реагирования на обращения - здесь вообще реальный «прорыв»: если раньше ответ от ресурсоснабжающей организации можно было ждать несколько месяцев, то теперь ситуация серьезно поменялась в лучшую сторону, -говорит Вероника Каторгина.
Эксперты рассчитывают, что теперь ленинградская практика по работе с инвесторами будет взята на вооружение и в других регионах страны.