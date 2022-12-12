Ленобласть обновляет общественный транспорт

Реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы Ленинградской области в 2022 году» обсудили на еженедельном совещании под руководством губернатора Александра Дрозденко.

«В программе учтено повышение безопасности и комфорта как передвижения жителей на общественном транспорте, так и дорог. Проект по развитию рынка газомоторного топлива помогает обновить подвижной состав региона, поддержать экономику транспортных предприятий, сдержать рост цен и улучшить экологию. При поддержке областного бюджета пассажирскими предприятиями приобретено 11 газовых автобусов, объем субсидии составил 45 млн рублей. Эта работа показала свою эффективность и будет продолжена», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, как отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год переводится на газ 154 единицы техники: 143 легковые машины и 11 магистральных тягачей. Также из бюджета региона выделены средства на оплату лизинговых платежей при закупке перевозчиками новых низкопольных и полунизкопольных автобусов — приобретено 40 единиц общественного транспорта.

Один из приоритетов программы — повышение безопасности дорожного движения. Для этого специалисты комитета Ленинградской области по транспорту провели обследование трасс автобусных маршрутов и выявили аварийно-опасные участки дорог. Обнаруженные недостатки устранены силами «Ленавтодора»: ликвидировано 14 мест концентрации ДТП на региональных трассах, где раньше происходили аварии.