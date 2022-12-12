Ленобласть увеличила фонд микрозаймов для малого бизнеса

Займы в размере до 5 млн рублей предоставляются Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти на срок до 3 лет по ставке от 3,75 до 5 процентов годовых.

«Льготные микрозаймы в этом году особенно востребованы у малого бизнеса ― количество заявок увеличилось почти в два раза. Эти средства помогают предпринимателям, когда нужно действовать быстро ― приобрести новое оборудование, помещение, закупить сырье для выпуска новой продукции. Это и антикризисная мера, средства могут быть направлены на выплату аренды, заработной платы и другие расходы», ― подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Для того, чтобы получить льготный микрозайм предприниматель должен быть в реестре субъектов МСП, осуществлять деятельность на территории региона и быть зарегистрированным в территориальных налоговых органах Ленинградской области, вести бизнес более 3 месяцев и не иметь задолженности по налогам и по заработной плате.

Подать заявку можно до конца года ― достаточно оставить свои данные на сайте 813.ru, после чего специалист фонда в течение суток свяжется с заявителем. Подробная информация о микрофинансовой поддержке размещена на сайте фонда.

В этом году Фонд поддержки предпринимательства выдал 291 микрозайм на общую сумму 621,4 млн рублей, в том числе средства на льготных условиях получили 17 самозанятых и 16 начинающих предпринимателей. Наибольшую активность проявили предприниматели Всеволожского, Выборгского и Гатчинского районов.