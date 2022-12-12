Онлайн-зачет поможет ленинградцам проверить финансовую грамотность
До 15 декабря жители Ленинградской области могут проверить свои знания по финансовой грамотности.
Рубрики: Общество
V Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности доступен на сайте www.finzachet.ru. Принять участие могут все желающие, как в личном, так и в семейном зачете. При этом, на индивидуальный зачет отводится 30 минут, на семейный — час.
На каждый неправильный ответ участники получат персональные советы, которые помогут лучше разбираться в финансах, и ссылки на статьи по теме. Можно будет подтянуть свои знания и попробовать пройти зачет снова. Количество попыток не ограничено.
При успешном прохождении зачета участник получит именной сертификат.
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