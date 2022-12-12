Татьяна Кузьмич из Гатчинского района – лучший фермер региона
Традиционно в декабре областной АПК подводит итоги и отмечает профессионалов отрасли.
Рубрики: Сельское хозяйство
Звание лучшего сельскохозяйственного района присвоено в этом году Приозерскому району.
Лучшим сельхозпредприятием стало «Приневское», а лучшим руководителем – директор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.
Татьяна Кузьмич из Гатчинского района получила звание лучшего фермера, а приз за «аграрную династию» получила семья фермеров Розымбаевых из Лужского района.
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