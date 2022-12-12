Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Татьяна Кузьмич из Гатчинского района – лучший фермер региона

Традиционно в декабре областной АПК подводит итоги и отмечает профессионалов отрасли.

Рубрики:  Сельское хозяйство

Звание лучшего сельскохозяйственного района присвоено в этом году Приозерскому району.

Лучшим сельхозпредприятием стало «Приневское», а лучшим руководителем – директор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.

Татьяна Кузьмич из Гатчинского района получила звание лучшего фермера, а приз за «аграрную династию» получила семья фермеров Розымбаевых из Лужского района.

 