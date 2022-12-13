Экспортёры Ленобласти открывают Индию

За четыре дня компании региона провели более 50 деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами. Семь предприятий Ленинградской области презентовали свою продукцию на встречах в различных бизнес-ассоциациях и с компаниями, еще три компании представили товары на строительной выставке в Нью-Дели.

«Главное, что мы увидели встречный интерес со стороны бизнеса Индии, желание работать с Ленинградской областью, наметили дальнейшие планы по продвижению продукции на рынок этой страны. Насыщенная программа дала первые результаты – уже есть запрос на продукцию наших предприятий, пробные партии и совместные проекты», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, возглавлявший делегацию региона в поездке.

Так, областной производитель защитных стройматериалов «Гласс Систем» договорился о предоставлении пробной партии распыляемой гидроизоляционной продукции на одну из индийских компаний, а также начал обсуждение по поставке сырья и гидроизоляции для продажи в стране.

Переработчик шин – компания «Лексор» побывала на шиноперерабатывающем заводе GRP LTD, который заинтересовался покупкой оборудования компании из Ленобласти, а также договорилась о поставке пробной партии мелко-гранулированной резиной крошки.

Судостроительная компания «Парящие машины» ТМ «Ховеркрафт» результативно провели переговоры о поставках двигателей для судов на воздушной подушке и комплектующих для их сборки в Индии и последующей их технической эксплуатации.

Производитель роботизированного оборудования для промышленности «Айтел-Про» планируют сотрудничество с компанией Ste Robotics India LLC, которые видят большой интерес на индийском рынке к выпускаемым в области манипуляторам.

В ближайших планах Ленинградской области и Индии – провести видеовстречу с предприятиями региона в первом квартале 2023 года, договоренности об ее подготовке достигнуты с генконсульством России в Индии и представительством Российского экспортного центра.

Бизнес-миссия в Индию была организованна Центром развития промышленности Ленинградской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».