В зале собралось более 260 детей от трех лет из разных образовательных учреждений Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Кроме юных экологов на конференции присутствовали и старшие друзья экологического движения – представители администрации и общественности, депутаты и, конечно же, педагоги и родители.

Впервые итоговая конференция прошла без основателя и бессменного руководителя программы «Школьная экологическая инициатива» Стеллы Марковны Мирошкиной, которой не стало в октябре 2022 года. Но в зале присутствовали родные Стеллы Марковны.

Все выступления и приветственные слова, безусловно, были пронизаны памятью о ней и том деле, которое директором НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ С.Е. Горчаковым было решено продолжать.

Как отметили выступающие, слово, дело и честь определяли жизненную программу Стелы Марковны.

- Стелла Марковна – идейный вдохновитель экологического движения и блестящий организатор, – отметил ученый секретарь НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Сергей Воробьев. – Стелла Марковна была «вечной батарейкой», ее энергии хватало на все и на всех. Нам будет не просто удержать ее планку, нужно будет приложить все усилия, чтобы традиции экологического движения были продолжены и преумножены. Сегодня мы проводим итоговую конференцию в 32-й раз. Хочется пожелать, чтобы к нам присоединялись новые образовательные и не только образовательные учреждения. Всем участникам конференции «Молодые таланты» желаю набраться много новой положительной энергии.

Участники конференции с интересом посмотрели фильм о зарождении и развитии программы «Школьная экологическая инициатива» и почтили память ее руководителя минутой молчания.

- То, что сделала Стелла Марковна для нашего города и района, трудно переоценить, - сказал заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук. - Результаты мы сегодня видим – это наши дети, наши воспитанники, это экологические традиции, которые продолжаются. Просто, доступно и ненавязчиво на протяжении 30 лет шло экологическое воспитание детей: через рисунок, музыкальное и хореографическое творчество детям передавался опыт правильного отношения к жизни.

Творческие номера, литературные работы, рисунки, представленные в зале - это большой труд учителей, воспитателей, руководителей образовательных учреждений. Коллектив НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ два месяца трудился над сбором работ, организацией заседаний жюри, определением победителей и подготовкой масштабной выставки.

Марк Витальевич выразил благодарность институту от руководства Гатчинского района за большую совместную работу на благо города и подрастающего поколения - нашего общего будущего, а также выразил уверенность, что дело Стеллы Марковны будет жить, и «Школьная экологическая инициатива» продолжится.

Открыл праздник сводный хор Пудостьской школы. Детский сад №41 исполнил танец с лентами «Радуга желаний», а потом на сцену выходили красавицы в кимоно с веточками сакуры, добры-молодцы и красны-девицы в русских костюмах, персонажи сказки «Золушка», пчелки, мышата, лягушата, ежики…

В рамках конференции прошла церемония награждения победителей второго этапа литературного и художественного конкурсов программы «Школьная экологическая инициатива-2022» и вручение традиционного ежегодного сборника «Мир глазами участников программы», где представлены работы юных конкурсантов.

Татьяна Можаева