Ленобласть расширяет сотрудничество с Белоруссией

Двухдневный визит в Ленинградскую область делегации Минской области Республики Беларусь под председательством главы Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина начался со встречи руководства двух регионов.

«Время показывает настоящих союзников. Белоруссия — наш стратегический, ключевой партнёр. Сегодня, на фоне санкционного давления, поддержка соседей особенно важна. Мы сейчас для себя заново открываем Белоруссию. Многое из того, что мы закупали в дальнем зарубежье, производит Белоруссия. Мы рассчитываем на поддержку соседей в решении задач по импортозамещению: поставки сырья, комплектующих, техники, оборудования. Мы также готовы предоставить белорусскими партнёрам высвобождающиеся после ухода западных компаний производственные площади. Сегодня время открывает для нас новые возможности и перспективы», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что у России и Белоруссии, Ленинградской и Минской областей, давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в соглашениях.

На встрече представители двух регионов подписали документы о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии в сферах образования, культуры и молодежной политики. Меморандумы о сотрудничестве заключены между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и главным управлением по образованию Минского областного исполнительного комитета, между комитетом по культуре и туризму Ленинградской области и Главным управлением культуры Минского облисполкома. Подписаны соглашения между администрацией Ломоносовского района Ленинградской области и Смолевичским районным исполнительным комитетом Минской области, между Ленинградским областным «Ресурсным добровольческим центром» и главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Минского облисполкома, между Агентством экономического развития Ленинградской области и администрацией свободной экономической зоны «Минск».

У делегации из Республики Беларусь запланирована большая деловая программа в Ленинградской области. В течение двух дней они посетят ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждения культуры и образования 47 региона.