Анна Данилюк: за год ЦУР помог решить больше 130 тысяч вопросов жителей Ленобласти

Еще одним востребованным каналом коммуникации с властью остается платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» — сначала года количество обращений превысило 63 тысячи.

«Основная задача центра управления регионом – это обеспечение прямой коммуникации жителей региона с органами власти для оперативного реагирования на то или иное обращение, вопрос, проблему. ЦУР помогает нам выявлять потребности каждого человека и способствовать принятию верных управленческих решений в пользу ленинградцев. Абсолютно все обращения наших жителей важны. Ни один вопрос не должен остаться без ответа. И ЦУР активно способствует этому», — рассказала вице-губернатор Ленинградской области Анны Данилюк.

Она отметила, что еще одним важным направлением работы ЦУР в 2022 году стало создание системы госпабликов — официальных страниц органов государственной власти и подведомственных учреждений.

Вице-губернатор поблагодарила жителей региона за неравнодушие и открытость к диалогу: «Поступательное развитие системы коммуникаций в органах власти невозможно без обратной связи от жителей. Спасибо всем, кто готов делиться своими идеями и предложениями. Вы помогаете нам стать лучше».