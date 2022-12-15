От песни к песне — от души к душе

В минувшее воскресенье в Голубой гостиной Дома культуры собрались поклонники вокального пения.

- Пришла послушать наших солистов, - говорит учитель музыки Татьяна Валентиновна. — Во-первых, это предновогоднее настроение, во-вторых, живая музыка. Многие из солистов — любители, они поют от всей души. И для них это праздник, и для нас.

- Очень люблю и эту музыку, и эти голоса, - признается Ольга Алексеевна. - Это же наша культура.

- Приходим сюда поднять настроение, насладиться прекрасными голосами, - говорит Светлана Абрамовна.

И действительно, голоса солистов радуют нас на протяжении многих лет. «Студия сольного пения» — один из самых звездных коллективов Дома культуры. Она была создана в 1990 году благодаря Стелле Яновне Петрачковой, которая руководила коллективом до 2018 года. Под ее талантливым руководством вокальный класс быстро вырос в творческом смысле, став неотъемлемой частью наших концертных площадок.

Особенность «Студии сольного пения» в том, что в ней могут участвовать непрофессиональные солисты разных возрастов, чьи голоса, тем не менее, ничем не уступают классическим. Неудивительно, что наших студийцев хорошо знают как в Ленинградской области, так и далеко за ее пределами. Они ведут большую концертную деятельность, постоянно участвуют в городских и областных праздниках, благотворительных акциях, конкурсах и фестивалях вокального искусства самого разного уровня, включая международный.

В основе студийного творчества - лирическая, душевная, романсово-эстрадная музыка, которая является частью нашей национальной культуры. Эту мысль подтверждает и богатый репертуар солистов студии, в который вошли произведения духовной, классической, современной, русской и зарубежной музыки.

Коллектив не только возрождает давно забытые лирические произведения, но и ищет новые интересные формы работы со зрителем. Это не только сольные концерты отдельных исполнителей, но и целые тематические программы. По инициативе Стеллы Петрачковой в Гатчине в 2004 году был организован и проведен первый Открытый городской фестиваль романса «Романс растревожил». Участники студии поставили водевиль «За двумя зайцами», где они не только не только пели, но и танцевали, и играли драматические роли.

На концерте, посвященном 30-летию студии, звучали произведения духовной, классической, русской музыки современных композиторов, образцы романсово-эстрадной лирики. На празднично украшенную сцену один за другим выходили любимые исполнители - Людмила Колотухина, Сергей Кузнецов, Ирина Бухонко, Виктория Ганжа, Владимир Майер, Ольга Бичоль, Екатерина Терентьева. Пели в сопровождении живой музыки — за роялем сидел концертмейстер коллектива Виталий Хабалаев.

Блистающая огнями елка, свечи, вечерние наряды, прекрасный вокал и артистизм солистов, арии из любимых оперетт — все вместе создавало загадочную и непринужденную атмосферу бала. Вечер оживила яркая игра «фрейлин» в исполнении актрис театра-студии «За углом».

На юбилейных вечерах принято чествовать и благодарить виновников торжества. И этот замечательный концерт не стал исключением. Участникам коллектива и его руководителю Алине Сергеевой были вручены заслуженные грамоты и благодарности от Дома народного творчества Ленинградской области, Комитета по культуре и туризму Гатчинского района, руководства Дома культуры. Отдельная благодарность была высказана Игорю Петрачкову, который принимает активное участие в жизни студии. Заслуженный коллектив получил и актуальный подарок - сертификат на приобретение аккумуляторной акустической системы от Гатчинского городского Дома культуры.

Юбилейный вечер продолжился триумфальным событием — вручением высоких наград Международного многожанрового конкурса культуры и искусства «Браво!» Состязаясь в вокальном пении со своими коллегами, солисты «Студии сольного пения» завоевали сразу несколько гран-при в разных возрастных категориях.

Гран-при и диплом «За оригинальное исполнение» вручили Виталию Хабалаеву.

Гран-при и диплом «За лучшее исполнение» получила Виктория Ганжа.

Гран-при и диплом «За артистизм» - у Екатерины Терентьевой.

Гран-при и диплом «За патриотизм» вручены Ольге Бичоль.

Гран-при и диплом «За образ» - у Ирины Бухонко.

Дипломы лауреата I степени, «За оригинальное исполнение» и «За артистизм» получила Наталья Воробьева.

Руководителю студии Алине Сергеевой вынесена благодарность от организаторов конкурса «Браво!» за высокий профессиональный и индивидуальный подход к раскрытию творческого потенциала участников коллектива.

И концертные номера солистов студии, и их чествование вызвали самые теплые и восторженные чувства у гостей юбилейного вечера. В этот день в Голубой гостиной объединилось многое — и праздничное настроение, и наслаждение прекрасным вокалом, и приятные творческие сюрпризы.

Юлия Лысанюк