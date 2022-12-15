Зимние каникулы в Ленобласти начнутся досрочно

«Для того, чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщённости в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть раньше. Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах, это порядка 5 тысяч детей», ― сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Первым учебным днём уже в новом, 2023 году будет 9 января.