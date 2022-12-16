Четыре полосы пойдут на Мшинскую

Согласно заключенному контракту, помимо расширения дороги и установки освещения, встречные направления дорожники разделят барьерным ограждением с противоослепляющими экранами. Будут установлены 18 транспортных и шесть пешеходных светофоров с видеокамерами, транспортными детекторами и кнопками вызова. Работы завершатся к октябрю 2024 года.

Ранее, напомним, был заключен контракт, по которому планируется расширение с двух до шести полос на участке от Больших Колпан до Никольского. Здесь также предстоит построить обход деревни Лядино.

В следующем году также планируется начать расширение участка трассы от Никольского через Рождествено до Большой Ящеры.

Трасса Р-23 является основным путем на Северо-Западе России в сторону Пскова и Белоруссии, а также соединяет Санкт-Петербург, Гатчинский и Лужский районы. Первоначально на ней было убрано сужение в границах деревни Дони, затем— в 2017 году — открыт обход Гатчины.