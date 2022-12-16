Дом, где согреваются сердца

Для тех, кто оказался «за бортом» жизни

Официально приют открылся 21 ноября, когда на открытой веранде при входе в дом торжественно перерезали красную ленточку.

- Мы давно уже решили, что нам нужен такой приют, потому что понимаем: люди пожилые или с ограниченными возможностями нуждаются в специальной реабилитации, которую мы не всегда можем организовать в стенах нашего приюта на улице Боровой в Санкт-Петербурге, - рассказал руководитель фонда «Ночлежка» Данил Краморов.

- Наш самый большой проект — приют на Боровой, - говорит руководитель отдела ресоциализации благотворительной организации «Ночлежка» Виктория Урсова. - Он рассчитан на 52 места, и, конечно, это очень мало. Питерский приют в большей степени ориентирован на короткие сроки социального сопровождения: в среднем наши клиенты живут там до полугода. Но при этом у нас бывают довольно сложные истории, связанные с тяжелыми и непростыми случаями восстановления документов. Люди, которые ожидают своей очереди для заселения в государственные интернаты, порой вынуждены проживать там подолгу. Именно для таких клиентов пожилого возраста мы и построили этот приют в Сиверской - здесь они смогут спокойно дожидаться своей очереди... Мы готовы принимать всех клиентов, вне зависимости от того, откуда они приехали. Заселение в этот приют, как и прежде, будет проходить через нашу консультационную службу на Боровой, 112 в Петербурге.

Над созданием приюта в Сиверской работали полтора года. Дом для пожилых людей построен буквально с нуля. Он очень похож на загородную дачу. Здесь есть небольшой, но уютный дворик, открытая веранда, сад.

- Приступая к созданию приюта, мы изначально продумали все, что касается доступности, удобства и комфорта наших клиентов, - говорит Данил Краморов. - Так как здесь живут пожилые люди, у них должен быть доступ к медицине и разным коммуникациям, чтобы, если что случится, нам не пришлось везти их издалека. В приюте будет постоянно находиться дежурный, который следит за порядком. Из Петербурга будут регулярно приезжать соцработник и психолог, которые работают с клиентами, следя за их состоянием. Мы решили, что открытие такого приюта за пределами города увеличит качество их жизни. К тому же, здесь есть возможность спокойно прогуляться, подышать чистым, свежим воздухом.

Человеческие истории

В приюте для пожилых оборудованы три жилые комнаты: одна для женщин и две для мужчин. Здесь есть удобная кухня, гостиная, прачечная, кабинет соцработника. Приют рассчитан на пятнадцать клиентов, первыми в него заселились двое мужчин и две женщины. У каждого из них за плечами тяжелая история, приведшая их на улицу. Не каждый готов рассказать о том, что с ним случилось.

...Когда-то у Андрея Анатольевича была квартира в Ленинградской области и дача в Вырице. Потеряв все это в силу разных причин, включая проблемы со здоровьем, он оказался на улице. В приют «Ночлежки» на Боровой впервые попал в 2019 году. Вместе с юристами пытался вернуть свою квартиру, но безрезультатно. Со временем Андрей Анатольевич нашел работу, снял жилье. В 2022 зарплату существенно сократили, и ему пришлось уволиться. Усилились проблемы со здоровьем, мужчина перенес инсульт. В итоге ему снова пришлось вернуться в «Ночлежку», а сейчас поселиться в доме в Сиверской. Здесь Андрей Анатольевич ждет своей очереди в государственный дом-интернат. В свои 58 лет он по-прежнему старается все делать самостоятельно. В его планах - найти подработку и накопить денег, чтобы решить проблемы с зубами.

Лариса родилась в Ленинграде. В течение многих лет трудилась на заводе «Красный треугольник», стояла в очереди на получение жилья. Во время перестройки предприятие закрылось. Лариса уехала в Беларусь, но обустроиться там не удалось - из-за паспорта советского образца ее депортировали. В 2020 году она оказалась в Москве - одна, без денег, с сумкой с вещами. По счастливой случайности познакомилась с волонтером московской «Ночлежки». Женщине нужно было восстановить паспорт и добиться пенсионных выплат за работу на вредном производстве. Работа с документами началась, но жить ей было негде. Ей предложили переехать в Петербург и заселиться в приют на Боровой. Волонтеры Ночлежки» помогли получить паспорт, добиться пенсионных выплат, найти подработку. Совсем недавно она переехала в приют для пожилых в Сиверской, где будет ждать своей очереди на заселение в интернат. Здесь Ларисе очень нравится. Она с нетерпением ждет весны, когда можно будет заняться садом и выращивать розы.

- Конечно, мы очень переживали, как наши клиенты воспримут этот переезд, - говорит Виктория Урусова. - Для любого человека это стресс, а для пожилого человека, имеющего серьезный травматический опыт в жизни, это особенное испытание. К счастью, все сложилось хорошо, нашим клиентам здесь понравилось, и это бесценно.

Больше, чем дом

В Сиверском проект «Ночлежки» приняли с большим сочувствием.

- Мы начали общаться с руководителями Сиверского поселения заранее, еще до того, как начали строить этот дом, - говорит Данил Краморов. - Администрация поселения отнеслась к нам доброжелательно.

- Мы познакомились с деятельностью организации заранее, - говорит глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, посетив приют в день его открытия. - «Ночлежка» давно и серьезно занимается благотворительными делами. Конечно, у жителей нашего поселения были некоторые опасение, что люди, проживающие здесь, могут внести какой-то дискомфорт в их жизнь. Но сейчас мы видим, что сам приют — настоящий загородный дом для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Думаю, это никоим образом не повлияет негативно на жизнь наших граждан. Желаем удачи новым жителям нашего поселения и надеемся, что все у них получится!

В сиверском приюте для пожилых людей постепенно воцаряются покой, уют и домашнее тепло. Люди обживаются, комнаты наполняются разговорами и надеждами.

- Этот дом — больше, чем дом, - говорит Даниил Краморов. - Скорее, это ступенька к построению полноценной системной помощи, где есть место каждому человеку. И мы с вами вместе эту систему строим. Без вас и без сотен людей, которые принимали в этом участие, у нас ничего бы не получилось. Поэтому это наша с вами общая победа!

Фонд «Ночлежка» благодарит всех, кто помог этой затее осуществиться. Приют был построен на средства жертвователей «Ночлежки». Среди них как обычные люди, так и целые организации.

Юлия Лысанюк