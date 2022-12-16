Елена Вахрина – лауреат конкурса школьных директоров
Завершились конкурсные испытания II очного этапа конкурса в номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации». Пять финалистов представляли успешно реализованный управленческий проект и принимали участие в ток-шоу, посвященном актуальным вопросам государственно-общественного управления.
Рубрики: Образование
По итогам конкурсных испытаний победителем стал Валерий Моисеевич Макарский, директор Гимназии №2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова.
Лауреатами конкурса стали Елена Юрьевна Вахрина, директор Сусанинской школы из Гатчинского района и Виктория Владимировна Кокоткина, директор средней общеобразовательной школы г. Светогорска из Выборгского района.
Поздравляем Елену Юрьевну Вахрину с заслуженным успехом! Гордимся Вами!
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