Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Елена Вахрина – лауреат конкурса школьных директоров

Завершились конкурсные испытания II очного этапа конкурса в номинации «Лучший руководитель общеобразовательной организации». Пять финалистов представляли успешно реализованный управленческий проект и принимали участие в ток-шоу, посвященном актуальным вопросам государственно-общественного управления.

Рубрики:  Образование

По итогам конкурсных испытаний победителем стал Валерий Моисеевич Макарский, директор Гимназии №2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф. Федорова.

Лауреатами конкурса стали Елена Юрьевна Вахрина, директор Сусанинской школы из Гатчинского района и Виктория Владимировна Кокоткина, директор средней общеобразовательной школы г. Светогорска из Выборгского района. 

Поздравляем Елену Юрьевну Вахрину с заслуженным успехом! Гордимся Вами!