Новый завод по переработке отходов снизит нагрузку на полигоны Ленинградской области на 300 тысяч тонн в год

«Это «первая ласточка» в совместных планах и начинаниях, которые мы проводим с нашим соседом Санкт-Петербургом и Невским экологическим оператором. Очень важно, что мы переходим от планов к конкретной работе. Когда мы ведём диалог с жителями города и области о необходимости изменения технологии утилизации отходов, поэтапного закрытия полигонов, мы должны понимать, что взамен должны прийти новые площадки, новые производства, современные заводы для утилизации ТКО. Без этого невозможно закрытие полигонов», — подчеркнул на открытии предприятия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Новый сортировочный комплекс планируется сделать и демонстрационной площадкой – здесь можно будет познакомиться с производством, с новыми технологиями переработки отходов.

Комплекс по переработке отходов «Волхонка» стал первым из серии новых перерабатывающих предприятий, строительство которых запланировано АО «Невский экологический оператор» для обеспечения перехода к современным технологиям обращения с твердыми коммунальными отходами. Ввод в эксплуатацию КПО «Волхонка» с учетом отбора полезных фракций и утилизации более 50% позволит снизить нагрузку на объекты обращения с отходами Ленинградской области на 300 тысяч тонн отходов в год.