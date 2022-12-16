В Приоратском парке нарядили новогоднюю красавицу-елку!
Отличная новость для участников конкурса елочных игрушек "Приоратская сказка". Теперь замечательные поделки юных волшебников украшают самую высокую елочку Приоратского парка.
Наши бесстрашные помощники, которые не боятся ни высоты, ни мороза, трудились вчера до темна, чтобы повесить все до единой игрушки на елочку и создать для вас волшебную новогоднюю атмосферу. Будем надеяться, что погода будет благосклонна и побережет старания и юных волшебников, и помощников.
Приоратская сказка будет ждать вас все новогодние праздники у Водонапорной башни. И не забудьте, что завтра, 17 декабря, с 12:00 до 14:00 для юных гостей парка мы проведем добрый и веселый праздник, а также наградим победителей конкурса елочных игрушек.
Игры, песни и танцы, карусели, вкусная еда, катание в упряжке с северными оленями и, конечно же, главные герои Нового года, Дедушка Мороз и Снегурочка, - все это будет ждать наших юных гостей. Будем рады видеть всех!
Парковое агентство Ленинградской области