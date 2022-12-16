В Приоратском парке нарядили новогоднюю красавицу-елку!

Наши бесстрашные помощники, которые не боятся ни высоты, ни мороза, трудились вчера до темна, чтобы повесить все до единой игрушки на елочку и создать для вас волшебную новогоднюю атмосферу. Будем надеяться, что погода будет благосклонна и побережет старания и юных волшебников, и помощников.

Приоратская сказка будет ждать вас все новогодние праздники у Водонапорной башни. И не забудьте, что завтра, 17 декабря, с 12:00 до 14:00 для юных гостей парка мы проведем добрый и веселый праздник, а также наградим победителей конкурса елочных игрушек.

Игры, песни и танцы, карусели, вкусная еда, катание в упряжке с северными оленями и, конечно же, главные герои Нового года, Дедушка Мороз и Снегурочка, - все это будет ждать наших юных гостей. Будем рады видеть всех!





Парковое агентство Ленинградской области